Панкратов отреагировал на решение Рылова завершить карьеру в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов прокомментировал решение российского пловца, двукратного чемпиона Олимпиады в Токио Евгения Рылова завершить профессиональную карьеру в 2024 году.

«Это решение самого спортсмена. Только он может определить, хватит его на дальнейшие выступления или нет. Даже тренер не всегда может быть советчиком. Он может раскидать определённые факторы, которые либо укрепят спортсмена во мнении, либо перевернут мировоззрение, но принимать решение будет сам спортсмен. Заставить [Рылова] работать сверх его желания — непродуктивно, бессмысленно, больше похоже на истязание. Если он не хочет, не может — надо задуматься. Если чувствует, что ещё не всё сказал — тогда надо продолжать.

Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того. На заре карьеры все мечтали об одном олимпийском золоте, а он сделал две золотые медали, не говоря о серебре в эстафете. Он победно прошёл несколько чемпионатов мира. Сложно найти мотивацию — победа на Олимпиаде уже была. Даже следующая будет лишь повторением предыдущего результата. Тут нужно себя заставлять. Очень мало примеров, когда люди после золота оставались на этом уровне — по пальцам одной руки. Евгений Садовый — одна Олимпиада, а уже через год на чемпионате Европы проиграл своим визави. Я, опять же, такой же пример. После 1996-го побед было минимальное количество, хотя я ещё долго выступал. Это должно быть решение Жени. Это его судьба и только его понимание происходящего вокруг», — приводит слова Панкратова «Матч ТВ».

Ранее Евгений Рылов заявил, что сезон-2023/2024 может стать последним в его карьере вне зависимости от допуска россиян на Олимпийские игры в Париже.