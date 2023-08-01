Ольга Харлан — об отказе пожать руку россиянке на ЧМ: была уверена, что всё это замнётся

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась подробностями скандальной ситуации после матча с россиянкой Анной Смирновой в рамках личного турнира на чемпионате мира – 2023.

«Вообще я уже ушла разминаться перед следующим боем. У меня было полтора-два часа до следующего. Я выдохнула — мол, всё хорошо, идём дальше. Тут мне говорят: «Ждём». Чего ждём? Включаю трансляцию, вижу – она сидит. Сказала себе: «Чёрт возьми!», начала осознавать, что что-то начинается. Но я была уверена, что всё это замнётся, она уйдёт с дорожки. Рассчитывала, что здравый смысл возобладает. А когда меня позвали к судьям, они там писали протест. Я пришла и сказала: «Могу дать ей свою саблю», а она всё ещё сидела там».

Соревнования [идут] полным ходом, а российская сторона сознательно это делает. Смирнова в этом лишь пешка. Я объясняла, что могу подойти к ней и дать ей саблю, чтобы она ударила. Я говорю им: «У нас принципиальная позиция!» А мне – если не пожмёшь, тебя дисквалифицируют», — приводит слова Харлан «Суспільне Спорт».