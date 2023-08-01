ВАДА оправдало австралийского рекордсмена в беге на 800 м в преддверии чемпионата мира

Антидопинговое агентство Австралии прекратило расследование в отношении серебряного призёра Игр Содружества 2022 года в беге на 800 метров Питера Бола.
Напомним, Бол был временно отстранён от участия в соревнованиях любого уровня и тренировках национальной команды. Во внесоревновательной пробе Бола от 11 октября 2022 года был обнаружен допинг (эритропоэтин).
Обвинения в адрес Бола были сняты через месяц после вскрытия пробы B. Оно показало «атипичный результат». Тест не был отрицательным, но продемонстрировал, что безоговорочно обвинять спортсмена в приёме ЭПО нельзя.
Таким образом, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) косвенно признало, что первый тест спортсмена показал ошибочный результат и Бол необоснованно потерял полгода карьеры. Ожидается, что случай с Болом впоследствии может помочь усовершенствовать процедуру допинг-тестирования.
Отметим, что Бол сможет принять участие в чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике, который пройдёт с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия).
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