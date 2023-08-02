И. о. президента FISU: не могу назвать конкретные сроки возвращения россиян на турниры

Исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер не стал называть сроки возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Наше решение по участию россиян и белорусов в летней Универсиаде было принято после того, как были опубликованы последние рекомендации Международного олимпийского комитета. Но даже сейчас мы видим, что разные международные федерации принимают разные решения по этому вопросу. Наше внимание сосредоточено на спортсменах, которые присутствуют на Универсиаде в Чэнду.

Мы внимательно следим за действиями МОК, потому что следуем рекомендациям. В некоторых турнирах Россия и Беларусь традиционно не участвуют. В других, может быть, и хотели бы, но пока рано давать какие-то комментарии по этому поводу. Мы находимся в тесном контакте с МОК, международными федерациями и, как всегда, с Российским студенческим спортивным союзом. На данный момент я не могу назвать какие-либо конкретные сроки», — приводит слова Эдера Inside the Games.

Напомним, FISU запретила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. На летней Универсиаде в Чэнду, которая проходит с 28 июля по 8 августа, нет делегаций из России и Беларуси.