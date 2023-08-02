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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Донскова сыграет Валентину Терешкову

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Донскова сыграет Валентину Терешкову
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы, россиянка Ульяна Донскова сыграет первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову в фильме, сообщает пресс-служба сборной России по художественной гимнастике в соцсетях.

Кинолента получит название «1963. Время, вперёд!» и расскажет о подготовке Терешковой к полёту в космос. Ещё одну роль в фильме исполнит первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте Аделина Сотникова.

Картина станет тизером к будущему сериалу на её основе. Съёмки фильма проходят в Институте горного дела имени академика А. А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. В роли консультанта проекта выступает один из ведущих специалистов по истории советской пилотируемой космонавтики в мире, сын генерального конструктора, академика Валентина Глушко Александр.

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