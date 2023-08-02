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ФШР анонсировала первый турнир, на котором россияне выступят как азиатские шахматисты

ФШР анонсировала первый турнир, на котором россияне выступят как азиатские шахматисты
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Федерация шахмат России (ФШР) анонсировала первый турнир, на котором российские шахматисты выступят в качестве членов Азиатской шахматной федерации. Спортсмены из России смогут сыграть на открытом Первенстве Азии по шахматам среди юниоров. Участие в турнире примут девушки до 20 лет. Соревнования пройдут в городе Джамшедпур (штат Джаркханд, Индия) с 7 по 16 сентября 2023 года.

Напомним, Федерация шахмат России приняла решение о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию в апреле 2023 года. Ввиду этого ФИДЕ разрешила россиянам упрощённо менять спортивное гражданство при желании шахматистов остаться на европейских турнирах. Ряд спортсменов из России уже представляют другие страны на международных турнирах.

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