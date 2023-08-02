Спортсменка из Сомали пробежала 100 метров на Универсиаде-2023 за 21 секунду

Представляющая Сомали спортсменка Насра Абукар Али преодолела 100 метров в квалификационном забеге на Универсиаде-2023 за 21,81 секунды. Отметим, что мировой рекорд у женщин – 10,49, лучшее достижение на студенческих играх – 11 секунд, а победительница забега финишировала с результатом 11,58.

Пользователи соцсетей уже успели назвать бегунью из Сомали худшей спортсменкой в истории. По неофициальной информации, Насра Абукар Али является племянницей президента сомалийской Федерации лёгкой атлетики, поэтому, кроме критики, в комментариях есть даже призывы к министру спорта африканской страны подать в отставку, если он допустил выступление столь неквалифицированного атлета на крупном международном старте.

Летняя Универсиада в Чэнду (Китай) должна была пройти ещё в августе 2021 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена сначала на 2022 год, а затем и на 2023-й.