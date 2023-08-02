Норвежский шахматист Магнус Карлсен с победы стартовал на Кубке мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен начал выступление на соревнованиях с победы. Магнус в своей карьере ещё ни разу не выигрывал этот турнир.
В первой партии 1/64 финала Карлсен уверенно обыграл грузинского шахматиста Левана Панцулая. Завтра, 3 августа, соперники вновь сыграют друг с другом в классические шахматы. Карлсену для выхода в следующий раунд соревнований будет достаточно ничейного результата. В случае победы соперника, сильнейший в паре определится на тай-брейке.
Отметим, что свои первые матчи также выиграли американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, китайцы Юй Янъи и Вэй И, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Индии Гукеш Доммараджу.
По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвку на турнир претендентов 2024 года.
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