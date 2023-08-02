Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что впервые задумался о завершении карьеры.
«Сейчас будет немного демотивации, но это крик души. Впервые словил чувство бесполезности в зале… я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал… Где-то рядом стучится новый этап моей жизни… но пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», — написал Нагорный в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Нагорного.
Российские гимнасты уже второй год не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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