Более 200 юных яхтсменов из 20 регионов РФ выступят в Кубке Ассоциации класса «Оптимист»

6 августа в рамках Санкт-Петербургской парусной недели в Яхтенном порту «Смоленка» Яхт-клуба Санкт-Петербурга стартует Кубок Ассоциации класса «Оптимист». Это самый массовый класс яхт в мире — все будущие победители Олимпиад и крупнейших профессиональных регат начинали свой путь в парусе с этой маленькой лодочки. Гонки с участием более 200 спортсменов из 20 регионов России будут организованы в акватории Финского залива.

Кубок Ассоциации класса «Оптимист» – шестая и финальная отборочная регата на первенство России — 2023. На соревнованиях будут разыграны четыре комплекта медалей: среди юношей и девушек до 16 и до 12 лет. Также на соревнованиях определятся обладатели последних 15 путёвок на первенство России в классе «Оптимист» — 2023, которое пройдёт в Самарской области с 4 по 10 сентября.

В зачёте юношей на Кубке Ассоциации класса «Оптимист» соберётся сильный состав участников. Основным претендентом на первое место является победитель первенства России прошлого года Егор Харламов (Московская область, СК Водник). За золото на домашней акватории будет бороться и Андрей Жаков (Академия, ДСПК Рауту, ШВСМ по ВВС), взявший два золота на отборочных соревнованиях в наступившем сезоне. Конкуренцию им составит бронзовый призёр Кубка Ассоциации класса «Оптимист» — 2022 Егор Сидельников (Калиниград). Не упустит шанса побороться за победу и гонщик из Севастополя Артём Черпита (ЦСКА/Академия).

Основные лидеры прошлого сезона среди девушек уже активно выступают в юношеских классах, поэтому интрига медалисток женского зачёта сохранится до последней гонки. Преимущество на соревнованиях будет у местных гонщиц. Это Ксения Романова, Диана Лебедева и Нина Андреева из Академии парусного спорта, Анастасия Кузнецова и Моника Никифорова, представляющие Крестовский остров. За золото соревнований также поборются победительница первенства России — 2022 Екатерина Юрку (Владивосток, КСШОР) и медалистка отборочных соревнований сезона-2023 Алиса Крупачева (Калининградская обл., СШОР ПГО/Академия).