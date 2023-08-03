«Знал, что здесь очень холодно, и всё». Эстерхёйзен рассказал, как решил приехать в Россию

Южноафриканский регбист Франсуа Эстерхёйзен, который четвёртый год выступает за «Енисей-СТМ», рассказал, как решился приехать в Россию.

«Мой контракт с предыдущем клубом в ЮАР закончился. Мне позвонил друг и спросил, не хочу ли я поиграть в России. Я ответил согласием, и всего две недели спустя я уже играл за ЦСКА. Всё очень быстро произошло.

Если честно, то я толком ничего не знал тогда ни о России, ни о российском регби. Ну знал, что там типа очень холодно, вот и всё (смеётся). Но я довольно сильно удивился, даже был в некотором шоке что ли, когда понял, насколько огромные в России города, особенно Москва», — сказал Эстерхёйзен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Франсуа Эстерхёйзеном можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 3 августа, в 8:00.