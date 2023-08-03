Том Брэди стал миноритарным акционером футбольного клуба «Бирмингем Сити»

Легенда Национальной футбольной лиги, семикратный чемпион Суперкубка и предприниматель Том Брэди стал миноритарным акционером английского футбольного клуба «Бирмингем Сити», выступающего в Чемпионшипе.

Брэди станет председателем нового Консультативного совета, работая непосредственно с правлением клуба и членами руководства футбольного клуба «Бирмингем Сити».

«Бирмингем Сити — культовый клуб с такой большой историей и страстью, и быть частью синих — настоящая честь для меня. BCFC основан на командной работе и целеустремлённости, и я рад работать вместе с правлением, руководством и игроками, чтобы сделать наш клуб непревзойдённым. В своё время я был частью нескольких замечательных команд, и я с нетерпением жду возможности применить свои взгляды, чтобы добиться такого же успеха здесь, в Бирмингеме», – приводит слова Брэди BCFC.

Американец семь раз выигрывал Супербоул и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. В начале февраля 2022 года Брэди заявил о своём уходе из НФЛ, но уже менее чем через полтора месяца сообщил, что продолжит играть. 1 февраля 2023 года он вновь заявил о завершении карьеры.