Эльвира Чепарёва — победительница в ходьбе на 10 000 метров на ЧР в Челябинске

Российская легкоатлетка Эльвира Чепарёва из Республики Мордовия стала победительницей в ходьбе на 10 000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.
Спортсменка преодолела дистанцию за 43:14.45, второй стала Рейхан Каграманова, представляющая Республику Мордовия и Кемеровскую область — Кузбасс, её результат – 44:05.77, бронзовую награду завоевала Дарья Голубечкова из Республики Мордовия, которая справилась с 10 000 метров за 44:46.60.
Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. Помимо ходьбы на 10000 метров среди женщин, сегодня состоится финал в ходьбе на 10 000 метров среди мужчин, забег на 5000 метров среди мужчин, толкание ядра (женщины и мужчины), а также финальный забег на 100 метров.
- 3 августа 2023
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
14:30
-
14:02
-
13:32
-
11:52
-
11:03
-
10:24
-
10:17
-
09:16
-
08:10
-
07:50
- 2 августа 2023
-
23:37
-
22:09
-
21:30
-
20:20
-
20:12
-
20:04
-
19:07
-
18:17
-
17:36
-
14:35
-
12:52
-
12:23
-
11:37
-
10:20
- 1 августа 2023
-
22:36
-
20:57
-
19:56
-
19:44
-
18:57