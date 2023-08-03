Эльвира Чепарёва — победительница в ходьбе на 10 000 метров на ЧР в Челябинске

Российская легкоатлетка Эльвира Чепарёва из Республики Мордовия стала победительницей в ходьбе на 10 000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 43:14.45, второй стала Рейхан Каграманова, представляющая Республику Мордовия и Кемеровскую область — Кузбасс, её результат – 44:05.77, бронзовую награду завоевала Дарья Голубечкова из Республики Мордовия, которая справилась с 10 000 метров за 44:46.60.

Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. Помимо ходьбы на 10000 метров среди женщин, сегодня состоится финал в ходьбе на 10 000 метров среди мужчин, забег на 5000 метров среди мужчин, толкание ядра (женщины и мужчины), а также финальный забег на 100 метров.