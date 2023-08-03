Капитан «Газпрома-Югра» призвал отменить лимит на легионеров в мини-футбольной Суперлиге

Капитан мини-футбольного клуба «Газпром-Югра», голкипер сборной Грузии Звиад Купатадзе выступил с идеей полностью отменить лимит на легионеров в российской мини-футбольной Суперлиге. В настоящий момент клубы имеют право внести в заявку на сезон четырёх иностранцев, а в заявку на игру — трёх. При этом под лимит не попадают граждане стран-участниц Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

«Я смотрю чемпионат Испании — там каждую секунду игры царит напряжение. Отменили лимит на легионеров, и сейчас все эти команды могут взять бразильцев, русских, бразильцев с грузинскими паспортами… Моё мнение, что у нас лимит тоже надо отменить. Например, «Ухта» хочет усилиться, но не может! Потому что есть лимит, а русских игроков на рынке почти нет. И что делать? Ждать 20 лет, пока подрастут свои?

Кстати, вот армянам и белорусам разрешили играть вне лимита. Конечно, бразильцы сразу начали получать их гражданство. Ну и зачем тогда лимит? Просто отмените его. Вот я гражданин России с 2006 года, но легионер. А бразилец с армянским паспортом или белорус, которые даже не граждане России, — не легионеры. Жаль, что никто не хочет с этим разобраться, хотя это на сто процентов несправедливо. Если кто-то услышит мои слова, буду очень рад. По мне, просто надо убирать лимит, чтобы все усиливались тем, кем хотели.

Помните, как «Синара» выиграла Лигу чемпионов с русскими ребятами? Хотя у «Динамо» тогда играло по шесть-семь бразильцев. И вот при конкуренции с ними выросли такие звёзды мирового футзала, как Шаяхметов, Прудников, Абрамов… Они бились с бразильцами и обыграли их! Сейчас же у нас просто не хватает русских игроков, чтобы все 12 команд Суперлиги были как следует укомплектованы», — заявил Купатадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.