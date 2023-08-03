Ян Непомнящий вышел в следующий раунд на Кубке мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в следующий раунд Кубка мира.
На стадии 1/64 финала во второй партии Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Вугаром Асадли. Вчера, 2 августа, соперники играли друг с другом в классические шахматы, победу белыми фигурами одержал российский гроссмейстер. Итоговый счёт — 1,5:0,5.
Соперником Яна Непомнящего в 1/32 финала может стать экс-россиянин Александр Предке, выступающий под флагом Сербии, если одержит победу в своём противостоянии с Рауфом Мамедовым (Азербайджан).
Кроме Непомнящего, со второго раунда начали Кубок мира Александр Грищук, Алексей Есипенко, Пётр Свидлер, Даниил Дубов и Никита Витюгов. К ним присоединились Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров, преодолевшие первый раунд соревнований.
По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвки на турнир претендентов 2024 года.
- 3 августа 2023
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
14:30
-
14:02
-
13:32
-
11:52
-
11:03
-
10:24
-
10:17
-
09:16
-
08:10
-
07:50
- 2 августа 2023
-
23:37
-
22:09
-
21:30
-
20:20
-
20:12
-
20:04
-
19:07
-
18:17
-
17:36
-
14:35
-
12:52
-
12:23
-
11:37
-
10:20
- 1 августа 2023
-
22:36
-
20:57
-
19:56
-
19:44
-
18:57