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Ян Непомнящий вышел в следующий раунд на Кубке мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в следующий раунд Кубка мира.

На стадии 1/64 финала во второй партии Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Вугаром Асадли. Вчера, 2 августа, соперники играли друг с другом в классические шахматы, победу белыми фигурами одержал российский гроссмейстер. Итоговый счёт — 1,5:0,5.

Соперником Яна Непомнящего в 1/32 финала может стать экс-россиянин Александр Предке, выступающий под флагом Сербии, если одержит победу в своём противостоянии с Рауфом Мамедовым (Азербайджан).

Кроме Непомнящего, со второго раунда начали Кубок мира Александр Грищук, Алексей Есипенко, Пётр Свидлер, Даниил Дубов и Никита Витюгов. К ним присоединились Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров, преодолевшие первый раунд соревнований.

По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвки на турнир претендентов 2024 года.