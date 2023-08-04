Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике. Результаты 3 августа

В Челябинске завершились все соревнования первого дня чемпионата России по лёгкой атлетике. Отметим, что в толкании ядра лучшие результаты показали белорусские спортсмены Алёна Дубицкая (19,06 м) и Олег Томашевич (20,78), которые стали победителями 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Женщины. 100 м

1. Кристина Макаренко (Москва – Красноярский край) – 11,11.

2. Ульяна Баженова (Тамбовская обл.) – 11,42.

3. Юлия Караваева (Москва) – 11,46.

5000 м

1. Светлана Аплачкина (Воронежская обл.) – 15.31,80.

2. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург – Тамбовская обл.) – 15.37,79.

3. Светлана Дорофеева (Рязанская обл.) – 15.39,06.

Ходьба. 10 000 м

1. Эльвира Чепарёва (Мордовия) – 43.14,45.

2. Рейхан Каграманова (Мордовия – Кемеровская обл.) – 44.05,77.

3. Дарья Голубечкова (Мордовия) – 44.46,60.

Ядро

1. Снежана Трофимец (Москва) – 17,53.

2. Алёна Гордеева (Москва – Тверская обл.) – 17,17.

3. Дарья Шинкевич (Хабаровский край) – 16,46.

Мужчины. 100 м

1. Ярослав Ткалич (Москва – Смоленская обл.) – 10,16.

2. Константин Крылов (Красноярский край) – 10,22.

3. Данила Тен (Краснодарский край – Амурская обл.) – 10,25.

5000 м

1. Владимир Никитин (Москва – Пермский край) – 13.19,58.

2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская обл.) – 13.34,50.

3. Евгений Рыбаков (Кемеровская обл.) – 13.34,78.

Ходьба. 10 000 м

1. Василий Мизинов (Челябинская обл.) – 38.28,63.

2. Максим Пьянзин (Мордовия) – 39.20,04.

3. Максим Денисов (Мордовия) – 39.24,03.

Ядро

1. Максим Афонин (Москва) – 20,06.

2. Александр Лесной (Краснодарский – Пермский края) – 19,90.

3. Никита Жидков (Москва) – 18.64.