Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике. Результаты 3 августа

В Челябинске завершились все соревнования первого дня чемпионата России по лёгкой атлетике. Отметим, что в толкании ядра лучшие результаты показали белорусские спортсмены Алёна Дубицкая (19,06 м) и Олег Томашевич (20,78), которые стали победителями 17-го этапа «Королевы российского спорта».
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Женщины. 100 м
1. Кристина Макаренко (Москва – Красноярский край) – 11,11.
2. Ульяна Баженова (Тамбовская обл.) – 11,42.
3. Юлия Караваева (Москва) – 11,46.
5000 м
1. Светлана Аплачкина (Воронежская обл.) – 15.31,80.
2. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург – Тамбовская обл.) – 15.37,79.
3. Светлана Дорофеева (Рязанская обл.) – 15.39,06.
Ходьба. 10 000 м
1. Эльвира Чепарёва (Мордовия) – 43.14,45.
2. Рейхан Каграманова (Мордовия – Кемеровская обл.) – 44.05,77.
3. Дарья Голубечкова (Мордовия) – 44.46,60.
Ядро
1. Снежана Трофимец (Москва) – 17,53.
2. Алёна Гордеева (Москва – Тверская обл.) – 17,17.
3. Дарья Шинкевич (Хабаровский край) – 16,46.
Мужчины. 100 м
1. Ярослав Ткалич (Москва – Смоленская обл.) – 10,16.
2. Константин Крылов (Красноярский край) – 10,22.
3. Данила Тен (Краснодарский край – Амурская обл.) – 10,25.
5000 м
1. Владимир Никитин (Москва – Пермский край) – 13.19,58.
2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская обл.) – 13.34,50.
3. Евгений Рыбаков (Кемеровская обл.) – 13.34,78.
Ходьба. 10 000 м
1. Василий Мизинов (Челябинская обл.) – 38.28,63.
2. Максим Пьянзин (Мордовия) – 39.20,04.
3. Максим Денисов (Мордовия) – 39.24,03.
Ядро
1. Максим Афонин (Москва) – 20,06.
2. Александр Лесной (Краснодарский – Пермский края) – 19,90.
3. Никита Жидков (Москва) – 18.64.
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