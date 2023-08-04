Чикунова: если будет возможность выступать под нейтральным флагом, я не буду отказываться

Российская пловчиха, чемпионка Европы Евгения Чикунова рассказала, что готова выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если у неё будет такая возможность.
«Я — спортсмен, который идёт к глобальным целям, готовлюсь каждый день, убиваю на спорт более шести часов в день. Если мне скажут, что есть возможность выступать под нейтральным флагом, я отказываться не буду. Поэтому если будут соблюдены условия и Владимир Валерьевич Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, скажет, что можно ехать, то и я, и большая часть команды поедет. Когда ты готовишься и живёшь спортом, не хочется упускать ни одной возможности», — приводит слова Чикуновой ТАСС.
Евгении Чикуновой 18 лет. Она является участницей Олимпийских игр 2020 года в Токио и рекордсменкой мира в плавании на дистанции 200 метров брассом.
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