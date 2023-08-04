В кемеровском «Кузбассе» рассказали об обстоятельствах гибели 17-летнего хоккеиста

В пресс-службе кемеровского «Кузбасса» раскрыли обстоятельства смерти 17-летнего игрока молодёжной команды Евгения Хвалько. Ранее стало известно, что хоккеист скончался в результате укуса клеща.

«Евгений был в отпуске вместе с семьёй у себя на родине в Краснотурьинске, там во время отдыха его укусил энцефалитный клещ и начались осложнения, было принято решение продолжить лечение в Санкт-Петербурге, оно продолжалось около месяца – за это время его вводили в медицинскую кому, но, к сожалению, Евгению не удалось справиться с течением болезни и он скончался», — приводит слова представителя пресс-службы клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Хвалько выступил в 30 матчах за команду, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в матчах Высшей лиги по хоккею с мячом. В составе юниорской команды кемеровского клуба хоккеист выиграл первенство России и был признан лучшим полузащитником турнира.