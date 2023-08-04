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Глава Федерации лёгкой атлетики Сомали предстанет перед судом

Глава Федерации лёгкой атлетики Сомали предстанет перед судом
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Министр спорта Сомали Мохамед Барре Мохамуд сообщил, что глава Федерации лёгкой атлетики страны Хадиджо Аден Дахир была отстранена от должности и предстанет перед судом после скандала с сомалийской бегуньей на Универсиаде-2023 в Китае.

Напомним, представительница Сомали Насра Абукар Али преодолела 100 метров в квалификационном забеге на Универсиаде-2023 за 21,81 секунды. Победительница этого забега финишировала с результатом 11,58 секунды. После выступления Насра Абукар Али подверглась критике на родине и в соцсетях.

Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет Сомали провели расследование, в результате которого выяснилось, что Насра Абукар Али не является спортсменкой, а Дахир злоупотребила властью, чтобы отправить девушку на Универсиаду.

«Хадиджо Аден Дахир совершила действия, сопряжённые с злоупотреблением властью, кумовством и порочащие честь страны на международной арене. На этом основании НОК Сомали обязан отстранить главу федерации от работы. Также министерство твёрдо намерено возбудить дело в отношении Дахир и лиц, ответственных за фальсификацию данных о Спортивной ассоциации сомалийских университетов», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства.

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