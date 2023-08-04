Бывшая жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала об изменах в семьях хоккеистов
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Известная гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Дарья Дмитриева, которая была замужем за хоккеистом «Ак Барса» Александром Радуловым, ответила на вопрос подписчиков в социальных сетях о том, все ли хоккеисты изменяют своим супругам.
«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жён, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества», — написала Дмитриева.
Напомним, Дарья Дмитриева вышла замуж за Александра Радулова в 2015 году. Через два года после заключения брака супруги расстались. У Дмитриевой и Радулова есть совместный ребёнок — сын Макар.
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