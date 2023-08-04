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Полина Кнороз выиграла чемпионат России в прыжках с шестом

Полина Кнороз выиграла чемпионат России в прыжках с шестом
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в прыжках с шестом. Лучший результат в секторе показала Полина Кнороз, с третьей попытки покорившая высоту 4,62 метра. В ранге чемпионки Кнороз трижды пыталась штурмовать планку на высоте 4,73 метра, но неудачно. Отметим, что Полине принадлежит лучший результат сезона в России – 4,75 метра.

Серебряным призёром стала Аксана Гатауллина, по попыткам опередившая Татьяну Калинину. Обе преодолели планку на высоте 4,55 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки с шестом. Женщины

1. Полина Кнороз (Москва) – 4,62.
2. Аксана Гатауллина (Москва) – 4,55.
3. Татьяна Калинина (Москва) – 4,55.

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