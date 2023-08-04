Полина Кнороз выиграла чемпионат России в прыжках с шестом
Поделиться
На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в прыжках с шестом. Лучший результат в секторе показала Полина Кнороз, с третьей попытки покорившая высоту 4,62 метра. В ранге чемпионки Кнороз трижды пыталась штурмовать планку на высоте 4,73 метра, но неудачно. Отметим, что Полине принадлежит лучший результат сезона в России – 4,75 метра.
Серебряным призёром стала Аксана Гатауллина, по попыткам опередившая Татьяну Калинину. Обе преодолели планку на высоте 4,55 метра.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки с шестом. Женщины
1. Полина Кнороз (Москва) – 4,62.
2. Аксана Гатауллина (Москва) – 4,55.
3. Татьяна Калинина (Москва) – 4,55.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
20:13
-
19:23
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:55
-
14:56
-
14:24
-
12:42
-
12:15
-
11:50
-
11:29
-
00:27
- 3 августа 2023
-
23:24
-
22:44
-
22:27
-
19:43
-
18:54
-
18:31
-
18:10
-
17:51
-
16:53
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
14:30
-
14:02
-
13:32
-
11:52
-
11:03
-
10:24
-
10:17
Партнерский контент