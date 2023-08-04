Валерия Москвитина стала чемпионкой России в семиборье
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в семиборье. Золотую медаль завоевала Валерия Москвитина, набравшая по сумме семи видов 6089 очков. Этот результат – новое лучшее достижение сезона в России.
Предыдущее принадлежало занявшей второе место Софье Якушиной — 5809. Этот результат улучшила вся тройка призёров, включая занявшую третье место Елизавету Слободянюк.
Отметим, что чемпионка России – 2022 Елена Ермолина заняла пятое место с суммой 5558 очков.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Семиборье. Женщины
1. Валерия Москвитина (Краснодарский край) – 6089.
2. Софья Якушина (Краснодарский край) – 6020.
3. Елизавета Слободянюк (Краснодарский край) – 5933.
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