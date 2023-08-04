Олимпийская квалификация в плавании на открытой воде отложена из-за непогоды в Париже

Предолимпийские квалификационные соревнования по плаванию на открытой воде среди женщин отложены из-за шторма на Сене, сообщает Reuters. Участниц не допустили на тренировку, а сам старт перенесли с субботы на воскресенье. Дело в том, что качество воды из-за проливных дождей упало ниже санитарных норм.

В Международной федерации водных видов спорта не исключили дальнейшего переноса соревнований для обеспечения безопасности пловцов, если результаты проб воды вновь окажутся плохими.

В прошлом году соревнования по плаванию на открытой воде проходили в парке Ла-Виллет на севере Парижа. Что же касается Сены, где планируются олимпийские заплывы, то купание в ней запрещено уже 100 лет. Город прилагает усилия, чтобы сделать воду пригодной для плавания, но дожди сводят все усилия на нет.

Строительство подземного переливного бассейна стоимостью € 80 млрд, предназначенного для предотвращения такого загрязнения, будет завершено к лету 2024 года.