Том Брэди и Ирина Шейк были замечены на свидании в Нью-Йорке

Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди с российской супермоделью Ириной Шейк были замечены в районе Нью-Йорка на романтическом свидании.

«Я обедал за суши-стойкой, и, когда я заканчивал трапезу, вошел Том Брэди, сотрудники ресторана немедленно сопроводили спортсмена в отдельную комнату, затем Ирина вошла, и её отвели в ту же отдельную комнату. Они были только вдвоём. Они были просто в своём собственном маленьком мире. Они явно не хотели быть среди людей», — приводит слова информатора, который наблюдал за парой, Pagesix.

Фото: pagesix.com

Отметим, что об отношениях Брэди и Шейк заговорили ещё в июне. Том и Ирина якобы начали общение на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик.

В октябре 2022 года Брэди сообщил о расставании с супругой, бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Они прожили в браке 13 лет. За время семейной жизни у Брэди и Бюндхен появились два ребёнка: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.