Ольга Харлан: это не только поддержка меня, ситуация подняла всю страну, а страна весь мир

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о поддержке людей после дисквалификации на чемпионате мира, когда она отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

«Во-первых, я увидела, что это поддержка не только Ольги Харлан. Итог этой ситуации, что это подняло всю страну. А страна подняла весь мир. Когда я вижу, что в Верховной Раде встают и аплодируют стоя, для меня это что-то такое, чего я не предполагала. Я очень благодарна за поддержку и признание. Когда это глобально поднимается и все включаются, и это распространяется по всему миру. Была информация, что полмиллиона упоминаний этого события за двое суток.

Конечно, есть люди, кто не понимает происходящего. Я им этого не желаю, не желаю испытывать то, что чувствуем мы. Но они не должны судить мои действия, пока сами это не почувствуют. Я получила очень много поддержки лично. Когда я решила, что буду дальше фехтовать, это придало мне силы. Физических сил у меня не было.

Пожалуй, за двое суток я ела один или два раза. Я просто не могу: хочу есть, но не могу. Мой тренер звонил диетологу, потому что я говорила, что очень волнуюсь, а завтра выступать. А я стою разминаюсь, получаю укол, а у меня кружится голова. Я думала, что где-то там упаду. Я не сплю нормально и понимаю, что у меня всё на истощении.

В каком состоянии я выходила на командные? Это просто обнять и плакать. Но моя команда, они с пониманием к этому подошли, и мои тренеры всегда говорили, что не сомневаются в своём выборе. «Мы всегда рядом с тобой и поддерживаем тебя. Мы всегда с тобой. Этот поступок гораздо больше, чем если бы ты выиграла этот чемпионат мира». Я начала понимать, что есть нечто большее.

Сейчас поеду в Украину и буду себя как-то приводить в чувство. Я не выходила в соцсети, потому что мне нужно было аккумулировать силы для того, чтобы помочь команде. Это было очень важно. Я считаю, что в этот момент все должны меня понять также», — приводит слова Харлан «Суспільне Спорт».