Юные российские гандболистки разгромили сборную Киргизии со счётом 76:1 на Играх стран СНГ

Юниорская женская сборная России по гандболу (до 19 лет) одержала разгромную победу над командой Киргизии в рамках Игр стран СНГ.

Встреча проходила в Бресте (Беларусь) и завершилась со счётом 76:1 (37:0) в пользу россиянок.

Стоит отметить, что данный разгром не стал рекордным в истории данного вида спорта. В международном гандбольном матче был зафиксирован счёт 86:2 во встрече сборных СССР и Афганистана. Это произошло в августе 1981 года. Этот результат внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Вторые в истории Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проходят в открытом формате, это означает, что их участниками могут стать представители и любой другой страны, не входящей в состав СНГ.