Поздняков: Игры стран СНГ — не ответ кому-либо. Альтернативы Олимпиаде не существует

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о важности проведения Игр стран СНГ. При это президент ОКР подчеркнул, что эти соревнования не являются альтернативой Олимпийским играм.
«Игры стран СНГ — это не ответ кому-либо. Чем больше будет возможностей таких мирных сражений, тем лучше для всех. Альтернативы Олимпийским играм не существует, все это прекрасно понимают. Но возможность собраться на таких площадках, как в Минске, и есть суть спорта. Уверен, что проведение этих Игр будет иметь большой успех, а в будущем количество участвующих стран будет расти. У спорта нет разделения на большие и малые, дружественные и недружественные страны. Мы все — большая олимпийская семья», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа. Соревнования проводятся в открытом формате.
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