Родственник умершего хоккеиста: клеща как-то не так проверили, дальше случилось всё плохое

Родственники скоропостижно скончавшегося 17-летнего чемпиона России среди юниоров, игрока молодёжной команды «Кузбасса» из Кемерова Евгения Хвалько раскрыли подробности смерти спортсмена.
Напомним, Хвалько на отдыхе укусил клещ. Лаборатория, исследовавшая насекомое, обнаружила только боррелиоз и не распознала энцефалит. Поэтому юному спортсмену выписали лекарства только от одного инфекционного заболевания. После курса антибиотиков парню стало резко хуже. Семья приняла решение отправиться в Санкт-Петербург, где местным врачам не удалось спасти молодого человека.
«Проблема в том, что клеща как-то не так проверили. Лаборатория выдала некорректный результат его анализа. И все расслабились, потому что не было оснований сомневаться в полученном результате. И дальше случилось всё плохое, что может быть при проявлении энцефалита», — приводит слова родственников Евгения StarHit.
- 5 августа 2023
-
17:31
-
16:59
-
16:53
-
16:42
-
16:40
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:03
-
15:17
-
13:30
-
11:03
-
09:29
-
07:50
-
00:15
-
00:05
- 4 августа 2023
-
23:47
-
23:14
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:42
-
20:13
-
19:23
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:55
-
14:56
-
14:24
-
12:42
-
12:15
-
11:50
-
11:29
-
00:27