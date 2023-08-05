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Родственник умершего хоккеиста: клеща как-то не так проверили, дальше случилось всё плохое

Родственник умершего хоккеиста: клеща как-то не так проверили, дальше случилось всё плохое
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Родственники скоропостижно скончавшегося 17-летнего чемпиона России среди юниоров, игрока молодёжной команды «Кузбасса» из Кемерова Евгения Хвалько раскрыли подробности смерти спортсмена.

Напомним, Хвалько на отдыхе укусил клещ. Лаборатория, исследовавшая насекомое, обнаружила только боррелиоз и не распознала энцефалит. Поэтому юному спортсмену выписали лекарства только от одного инфекционного заболевания. После курса антибиотиков парню стало резко хуже. Семья приняла решение отправиться в Санкт-Петербург, где местным врачам не удалось спасти молодого человека.

«Проблема в том, что клеща как-то не так проверили. Лаборатория выдала некорректный результат его анализа. И все расслабились, потому что не было оснований сомневаться в полученном результате. И дальше случилось всё плохое, что может быть при проявлении энцефалита», — приводит слова родственников Евгения StarHit.

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