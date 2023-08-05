В Краснотурьинске прошли похороны 17-летнего хоккеиста, скончавшегося от укуса клеща

В Краснотурьинске прошли похороны 17-летнего чемпиона России среди юниоров по хоккею с мячом, игрока молодёжной команды «Кузбасса» из Кемерова Евгения Хвалько. Прощание состоялось в Свято-Пантелеймоновском монастыре. Попрощаться с Хвалько пришли родственники и знакомые, а также коллеги и тренеры местной команды по хоккею с мячом «Маяк».

Напомним, юного Хвалько на отдыхе укусил клещ. Лаборатория, исследовавшая насекомое, обнаружила только боррелиоз и не распознала энцефалит. Поэтому юному спортсмену выписали лекарства только от одного инфекционного заболевания. После курса антибиотиков парню стало резко хуже. Семья приняла решение отправиться в Санкт-Петербург, где местные врачи поместили Хвалько в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы. Однако спасти спортсмена не удалось.