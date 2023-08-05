Мария Ласицкене не взяла высоту 1,89 м на чемпионате России по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не смогла успешно совершить прыжок на 1,89 м на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года.

Таким образом, спортсменка уже не сможет занять призовое место на соревнованиях, проходящих в Челябинске.

Напомним, Ласицкене в нынешнем летнем сезоне выступила только на командном чемпионате России, который проходил в конце мая в Сочи. Позже стало известно, что российская легкоатлетка намерена пройти медицинское обследование в связи с проблемами с ахиллом. Спортсменка не принимала участия в других соревнованиях с тех пор.

В отсутствие Ласицкене на турнирах лидером российского сезона стала Наталья Спиридонова, в активе которой прыжок на 1,95 м.