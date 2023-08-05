Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полина Миллер в четвёртый раз стала чемпионкой России в беге на 400 метров

Полина Миллер в четвёртый раз стала чемпионкой России в беге на 400 метров
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Полина Миллер стала победительницей чемпионата России – 2023 и 17-го этапа «Королевы российского спорта» в беге на 400 метров. Для Миллер это четвёртый в карьере титул на ЧР в данной дисциплине. Ранее она выигрывала в 2018, 2020 и 2021 годах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2023. Бег на 400 метров, женщины

1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 50,99 секунды.
2. Анна Садовничева (Белгородская область) — 51,82.
3. Вероника Архипова (Московская область) — 51,88.

Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике проходит в Челябинске. У мужчин на дистанции 400 метров первенствовал Савелий Савлуков (45,41). Вторым стал Александр Масютенко (46,10), третьим — Артём Арасланов (46,20).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023