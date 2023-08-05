Полина Миллер в четвёртый раз стала чемпионкой России в беге на 400 метров

Российская легкоатлетка Полина Миллер стала победительницей чемпионата России – 2023 и 17-го этапа «Королевы российского спорта» в беге на 400 метров. Для Миллер это четвёртый в карьере титул на ЧР в данной дисциплине. Ранее она выигрывала в 2018, 2020 и 2021 годах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2023. Бег на 400 метров, женщины

1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 50,99 секунды.

2. Анна Садовничева (Белгородская область) — 51,82.

3. Вероника Архипова (Московская область) — 51,88.

Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике проходит в Челябинске. У мужчин на дистанции 400 метров первенствовал Савелий Савлуков (45,41). Вторым стал Александр Масютенко (46,10), третьим — Артём Арасланов (46,20).