Полина Миллер в четвёртый раз стала чемпионкой России в беге на 400 метров
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Российская легкоатлетка Полина Миллер стала победительницей чемпионата России – 2023 и 17-го этапа «Королевы российского спорта» в беге на 400 метров. Для Миллер это четвёртый в карьере титул на ЧР в данной дисциплине. Ранее она выигрывала в 2018, 2020 и 2021 годах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2023. Бег на 400 метров, женщины
1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 50,99 секунды.
2. Анна Садовничева (Белгородская область) — 51,82.
3. Вероника Архипова (Московская область) — 51,88.
Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике проходит в Челябинске. У мужчин на дистанции 400 метров первенствовал Савелий Савлуков (45,41). Вторым стал Александр Масютенко (46,10), третьим — Артём Арасланов (46,20).
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