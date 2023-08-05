Алексей Худяков выиграл чемпионат России в метании диска

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыгран комплект медалей в метании диска у мужчин. Золотую медаль завоевал лидер сезона в России Алексей Худяков, отправивший снаряд на отметку 64,51 метра. Лучшее достижение Худякова в текущем сезоне – 68,22.
Серебряным призёром стал Александр Добренький с результатом 60,96 метра, третье место занял Александр Лесной – 59,17.
Отметим, что в зачёте параллельно проходящего 17-го этапа «Королевы российского спорта» бронза у белоруса Виктора Труса с результатом 59,24. Прошлогодний чемпион России Глеб Сидорченко только шестой (58,29).
Легкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Диск. Мужчины
1. Алексей Худяков (Москва) –– 64,51.
2. Александр Добренький (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) – 60,96.
3. Александр Лесной (Краснодарский край – Пермский край) – 59,17.
- 5 августа 2023
-
17:31
-
16:59
-
16:53
-
16:42
-
16:40
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:03
-
15:17
-
13:30
-
11:03
-
09:29
-
07:50
-
00:15
-
00:05
- 4 августа 2023
-
23:47
-
23:14
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:42
-
20:13
-
19:23
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:55
-
14:56
-
14:24
-
12:42
-
12:15
-
11:50
-
11:29
-
00:27