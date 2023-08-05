Алексей Худяков выиграл чемпионат России в метании диска

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыгран комплект медалей в метании диска у мужчин. Золотую медаль завоевал лидер сезона в России Алексей Худяков, отправивший снаряд на отметку 64,51 метра. Лучшее достижение Худякова в текущем сезоне – 68,22.

Серебряным призёром стал Александр Добренький с результатом 60,96 метра, третье место занял Александр Лесной – 59,17.

Отметим, что в зачёте параллельно проходящего 17-го этапа «Королевы российского спорта» бронза у белоруса Виктора Труса с результатом 59,24. Прошлогодний чемпион России Глеб Сидорченко только шестой (58,29).

Легкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Диск. Мужчины

1. Алексей Худяков (Москва) –– 64,51.

2. Александр Добренький (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) – 60,96.

3. Александр Лесной (Краснодарский край – Пермский край) – 59,17.