Тимур Моргунов в четвёртый раз завоевал золото чемпионата России в прыжках с шестом

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграны медали в прыжках с шестом у мужчин. Титул чемпиона России защитил Тимур Моргунов. Для серебряного призёра чемпионата Европы 2018 года это уже четвёртое в карьере золото национального первенства.

Преодолев планку на высоте 5,87 метра, Моргунов превзошёл принадлежавшее ему же лучшее достижение сезона в России (5,82). Уже в ранге победителя Моргунов трижды пытался побить личный рекорд, но не смог преодолеть высоту 6,01 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Прыжки с шестом. Мужчины

1. Тимур Моргунов (Челябинская обл. – Московская обл.) – 5,87.

2. Александр Соловьёв (Москва) – 5,82.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область) – 5,77.