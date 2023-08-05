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Тимур Моргунов в четвёртый раз завоевал золото чемпионата России в прыжках с шестом

Тимур Моргунов в четвёртый раз завоевал золото чемпионата России в прыжках с шестом
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграны медали в прыжках с шестом у мужчин. Титул чемпиона России защитил Тимур Моргунов. Для серебряного призёра чемпионата Европы 2018 года это уже четвёртое в карьере золото национального первенства.

Преодолев планку на высоте 5,87 метра, Моргунов превзошёл принадлежавшее ему же лучшее достижение сезона в России (5,82). Уже в ранге победителя Моргунов трижды пытался побить личный рекорд, но не смог преодолеть высоту 6,01 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки с шестом. Мужчины

1. Тимур Моргунов (Челябинская обл. – Московская обл.) – 5,87.
2. Александр Соловьёв (Москва) – 5,82.
3. Михаил Шмыков (Иркутская область) – 5,77.

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