Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике. Результаты 5 августа

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования третьего дня.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки в высоту. Женщины
1. Кристина Королёва (Липецкая обл. – Кемеровская обл.) – 1,91.
2. Аделина Андреева (Московская обл. – Самарская обл.) – 1,91
3. Наталья Спиридонова (Москва – Псковская обл.) – 1,89…
6. Мария Ласицкене (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) – 1,86.
Прыжки с шестом. Мужчины
1. Тимур Моргунов (Челябинская обл. – Московская обл.) – 5,87.
2. Александр Соловьёв (Москва) – 5,82.
3. Михаил Шмыков (Иркутская область) – 5,77.
Диск. Мужчины
1. Алексей Худяков (Москва) –– 64,51.
2. Александр Добренький (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) – 60,96.
3. Александр Лесной (Краснодарский край – Пермский край) – 59,17.
Копьё. Мужчины
1. Борис Бездольный (Краснодарский край) –– 84,06.
2. Николай Орлов (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) — 78.18.
3. Дмитрий Тарабин (Краснодарский край — Московская обл.) – 75,87.
Тройной прыжок. Мужчины
1. Дмитрий Чижиков (Санкт-Петербург) – 16,77.
2. Виталий Павлов (Москва) – 16,50.
3. Кирилл Коваленко (Краснодарский край) — 16.50.
400 метров с барьерами. Женщины
1. Эмилия Тангара (Воронежская область) — 56.31.
2. Кристина Вершинина (Иркутская область) — 56.94.
3. Дарья Тихонова (Москва) — 57.47.
400 метров с барьерами. Мужчины
1. Фёдор Иванов (Москва) – 49,06.
2. Владимир Лысенко (Московская, Курская обл.) – 49,61.
3. Вадим Кукалев (Тюменская область) – 49,98.
400 метров. Женщины
1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 50,99.
2. Анна Садовничева (Белгородская область) — 51,82.
3. Вероника Архипова (Московская область) — 51,88.
400 метров. Мужчины
1. Савелий Савлуков (Краснодарский край – Алтайский край) – 45,41.
2. Александр Масютенко (Краснодарский край) – 46,10.
3. Артём Арасланов (Москва – Кировская область) – 46,20.
3000 м с препятствиями. Женщины
1. Екатерина Ивонина (Московская область — Пермский край) — 9.17,74.
2. Ольга Вовк (Ростовская область) — 9.21,50.
3. Анна Тропинина (Свердловская область) — 9.35,33.
3000 м с препятствиями. Мужчины
1. Максим Якушев (Свердловская область) — 8.31,34.
2. Юрий Клопцов (Москва) — 8.34,61.
3. Константин Плохотников (Краснодарский край — Республика Хакасия) — 8.41,23.
Женщины. Эстафета 4х100 м
1. Санкт-Петербург 1 – 43,76.
2. Москва 1 – 44,54.
3. Санкт-Петербург 3 – 45,11.
Мужчины. Эстафета 4х100 м
1. Санкт-Петербург – 40,05.
2. Краснодарский край – 40,11.
3. Московская область – 40,13.
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