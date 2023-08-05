Ласицкене: надеюсь, смогу выступить в финале «Королевы спорта» как действующая чемпионка

Российская прыгунья с шестом, чемпионка Олимпийских игр в Токио Мария Ласицкене рассказала о дальнейших планах на текущий сезон, выразив надежду, что сможет выступить в финале серии «Королева российского спорта».
«По регламенту, насколько я понимаю, в финал не попадаю. Не знаю — решился ли этот вопрос и будет ли он решаться, но мы будем готовиться. Если ВФЛА интересно и выгодно, чтобы я выступала в финале «Королевы спорта», я надеюсь, что они введут правило уайлд-кард и как действующая чемпионка турнира смогу выступить. Но, опять же, всё зависит от федерации. Дело в том, что уже два месяца была тишина. Мы готовимся, тренируемся. Жалко, что один старт остался. Я думала, что два.
Давно ли в последний раз сезон заканчивался так рано? Это было очень давно — в 2016 году. Я думаю, что мы не закончим в любом случае. Нам всё равно нужно технически попрыгать. Очень мало было технических тренировок. Заканчивать после такой реабилитации так быстро не хочется», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Напомним, большую часть текущего сезона Мария Ласицкене пропустила из-за травмы ахиллова сухожилия.
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