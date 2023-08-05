Гимнастка Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на II Играх стран СНГ

Художественная гимнастка из России Лала Крамаренко стала победительницей II Игр стран СНГ в личном многоборье. Второе место заняла белоруска Алина Горносько, третьей стала россиянка Анна Попова.

Отметим, что в зачёт многоборья идут три из четырёх видов (худшая оценка отбрасывается). Для Крамаренко и Поповой этим не учтённым в итоговой оценке видом стал обруч. Анна накануне вовсе не исполняла упражнение с этим предметом. Горносько получила худшую оценку за упражнение с булавами.

II Игры стран СНГ. Минск, Беларусь

Художественная гимнастика Личное многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 108,05.

2. Алина Горносько (Беларусь) — 105,85.

3. Анна Попова (Россия) — 100,25.

4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 97,75.

5. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 97,05.

6. Милана Парфилова (Казахстан) — 96,0.

7. Вилана Савадян (Узбекистан) — 95,8.

8. Илона Зейналова (Азербайджан) — 94,05.

9. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 93,85.

10. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 91,55.