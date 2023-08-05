Гимнастка Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на II Играх стран СНГ

Художественная гимнастка из России Лала Крамаренко стала победительницей II Игр стран СНГ в личном многоборье. Второе место заняла белоруска Алина Горносько, третьей стала россиянка Анна Попова.
Отметим, что в зачёт многоборья идут три из четырёх видов (худшая оценка отбрасывается). Для Крамаренко и Поповой этим не учтённым в итоговой оценке видом стал обруч. Анна накануне вовсе не исполняла упражнение с этим предметом. Горносько получила худшую оценку за упражнение с булавами.
II Игры стран СНГ. Минск, Беларусь
Художественная гимнастика Личное многоборье
1. Лала Крамаренко (Россия) — 108,05.
2. Алина Горносько (Беларусь) — 105,85.
3. Анна Попова (Россия) — 100,25.
4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 97,75.
5. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 97,05.
6. Милана Парфилова (Казахстан) — 96,0.
7. Вилана Савадян (Узбекистан) — 95,8.
8. Илона Зейналова (Азербайджан) — 94,05.
9. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 93,85.
10. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 91,55.
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