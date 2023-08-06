РУСАДА зафиксировало 99 случаев нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 99 случаев нарушений антидопинговых правил с начала текущего года. В июле было зафиксировано восемь случаев возможных нарушений.
«В июле 2023 года РУСАДА выявило восемь случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит слова представительницы пресс-службы агентства ТАСС.
Напомним, за весь прошлый год РУСАДА зафиксировало 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в годовом отчёте по соблюдению антидопингового кодекса сообщило, что снизило контроль над российскими спортсменами в 2022 году.
Российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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