РУСАДА зафиксировало 99 случаев нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 99 случаев нарушений антидопинговых правил с начала текущего года. В июле было зафиксировано восемь случаев возможных нарушений.

«В июле 2023 года РУСАДА выявило восемь случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит слова представительницы пресс-службы агентства ТАСС.

Напомним, за весь прошлый год РУСАДА зафиксировало 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в годовом отчёте по соблюдению антидопингового кодекса сообщило, что снизило контроль над российскими спортсменами в 2022 году.

Российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.