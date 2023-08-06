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Этап КМ по триатлону проводили на пляже со сточными водами. 57 человек подхватили диарею

Этап КМ по триатлону проводили на пляже со сточными водами. 57 человек подхватили диарею
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Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что по меньшей мере 57 человек выявили у себя симптомы тошноты и диареи после участия в этапе Кубка мира по триатлону в Сандерленде.

В заплывах, прошедших 29 и 30 июля в рамках соревнований, приняли участие 2 тыс. спортсменов. Дистанция в том числе была проложена через пляж Рокер, безопасность среды которого находилась под вопросом. Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) опубликовало результаты анализа проб с этой локации, взятых 26 июля, согласно которым следы кишечной палочки в 39 раз превышали типичные показатели прошлого месяца.

Федерация триатлона Великобритании на это заявила, что данные результаты были опубликованы уже после соревнований.

Отметим, что за локацию, на которой проводились соревнования, уже долгое время ведутся споры на предмет сбора туда сточных вод.

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