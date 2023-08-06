Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане

Участники соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ провели очередное заседание, на котором было принято решение о проведении III Игр стран СНГ в азербайджанском городе Гянджа.
«Делегация Азербайджана на заседании презентовала III Игры стран СНГ, которые запланированы в 2025 году в Гяндже. Члены Совета поддержали инициативу о присвоении звания «Спортивная столица Содружества» в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане и в 2026 году – городу Алматы в Казахстане. Российская делегация также представила участникам заседания предстоящие проекты – Игры дружбы и Игры Будущего», — говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта России.
Напомним, сейчас в Беларуси проходят II Игры стран СНГ. Соревнования продлятся до 14 августа.
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