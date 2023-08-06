Сергей Шубенков стал 5-м в полуфинале ЧР-2023 в беге на 110 м с барьерами
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков занял пятое место в полуфинале чемпионата России – 2023, который проходит в Челябинске и продлится до 6 августа.
В данном полуфинальном забеге на первой позиции расположился Артем Макаренко (13,43 секунды). Второе место занял Анатолий Киселёв (13,52), третье — Константин Шабанов (13,67). Шубенков преодолел дистанцию за 13,68 секунды.
Шубенков отобрался в финальный забег соревнований в Челябинске.
Напомним, Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла в конце июня. Спортсмен перенёс операцию, в ходе которой место перелома было зафиксировано титановой пластиной. Сергей приступил к тренировкам только 14 июля.
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