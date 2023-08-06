Матыцин — о недопуске россиян: тут прямой конфликт госструктур и общественных организаций

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об основных причинах недопуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Матыцин подчеркнул, что в этом вопросе существует прямой конфликт государственных структур и общественных организаций.
«Через определённый промежуток времени Международный олимпийский комитет вернётся к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов. На данный момент ряд европейских государств выступил против. Мы всегда заявляли — вмешательство госструктур в спорт недопустимо. У каждого государства может быть определённый взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, а страны, выступившие против возвращения россиян и белорусов, являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях. Тут прямой конфликт госструктур и общественных организаций.
Для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх — это мечта. Спортсмены являются ролевыми моделями. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решения общественных организаций. Как, например, сейчас это сделала Верховная рада, которая обратилась в МОК с требованием о дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Это недопустимо», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийски комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых спортсмены смогут вернуться на международную арену. При этом атлеты из России и Беларуси не могут быть представлены в командных видах спорта.
- 6 августа 2023
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:38
-
15:35
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:05
-
13:16
-
11:27
-
11:22
-
10:57
-
10:05
- 5 августа 2023
-
22:56
-
21:19
-
20:58
-
20:23
-
20:11
-
19:52
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:50
-
18:32
-
18:30
-
18:14
-
18:08
-
17:48
-
17:45
-
17:31
-
16:59
-
16:53
-
16:42
-
16:40