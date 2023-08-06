Матыцин — о недопуске россиян: тут прямой конфликт госструктур и общественных организаций

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об основных причинах недопуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Матыцин подчеркнул, что в этом вопросе существует прямой конфликт государственных структур и общественных организаций.

«Через определённый промежуток времени Международный олимпийский комитет вернётся к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов. На данный момент ряд европейских государств выступил против. Мы всегда заявляли — вмешательство госструктур в спорт недопустимо. У каждого государства может быть определённый взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, а страны, выступившие против возвращения россиян и белорусов, являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях. Тут прямой конфликт госструктур и общественных организаций.

Для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх — это мечта. Спортсмены являются ролевыми моделями. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решения общественных организаций. Как, например, сейчас это сделала Верховная рада, которая обратилась в МОК с требованием о дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Это недопустимо», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийски комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых спортсмены смогут вернуться на международную арену. При этом атлеты из России и Беларуси не могут быть представлены в командных видах спорта.