Гонка ЧМ по велоспорту была прервана на час из-за протестующих, приклеенных к дороге

Мужская групповая гонка на чемпионате мира по велоспорту — 2023, который проходит в Глазго (Шотландия), была приостановлена из-за протестующих на дороге.
Инцидент произошёл через 79 км после старта гонки. Демонстранты приклеили себя к дороге, из-за чего организаторам соревнований долго не удавалось возобновить заезд. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен вышел к спортсменам, чтобы объяснить им ситуацию. Соревнования удалось возобновить только почти через час после приостановки.
Как сообщает BBC, в связи с протестом во время гонки были арестованы пять человек. Ответственность за акцию взяла на себя группа экологических активистов This is Rigged.
Чемпионат мира по велоспорту — 2023 проходит в Шотландии с 5 по 13 августа. В программу соревнований входят 13 гонок.
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