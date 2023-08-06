Сергей Шубенков, получивший в июне травму, завоевал серебро ЧР в беге на 110 м с барьерами

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате России – 2023, который проходит в Челябинске и продлится до 6 августа.

Чемпионом России в данной дисциплине стал 21-летний Анатолий Киселёв, преодолевший дистанцию за 13,36 секунды. Тройку призёров замкнул Константин Шабанов (13,62).

Лёгкая атлетика. Бег на 110 метров с барьерами, мужчины

1. Анатолий Киселёв — 13,36 секунды.

2. Сергей Шубенков — 13,48.

3. Константин Шабанов — 13,62.

Стоит отметить, что Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла в конце июня. Спортсмен перенёс операцию, в ходе которой место перелома было зафиксировано титановой пластиной. Сергей приступил к тренировкам только 14 июля.