Сергей Шубенков, получивший в июне травму, завоевал серебро ЧР в беге на 110 м с барьерами
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате России – 2023, который проходит в Челябинске и продлится до 6 августа.
Чемпионом России в данной дисциплине стал 21-летний Анатолий Киселёв, преодолевший дистанцию за 13,36 секунды. Тройку призёров замкнул Константин Шабанов (13,62).
Лёгкая атлетика. Бег на 110 метров с барьерами, мужчины
1. Анатолий Киселёв — 13,36 секунды.
2. Сергей Шубенков — 13,48.
3. Константин Шабанов — 13,62.
Стоит отметить, что Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла в конце июня. Спортсмен перенёс операцию, в ходе которой место перелома было зафиксировано титановой пластиной. Сергей приступил к тренировкам только 14 июля.
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