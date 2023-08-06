«Больной скорее мёртв, чем жив». Шубенков — о серебряной медали на чемпионате России

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате России — 2023.
«Больной скорее мёртв, чем жив. На самом деле, мы на сегодняшний день имеем то, что имеем. Состояние такое. Всё, что успел, сделал. Кто не в курсе, в конце июня я сломал ключицу. Это было чуть больше месяца назад. И вот я здесь. Я успел восстановиться, вот такова форма, которую я успел набрать за это время. Изначально после травмы мне запретили заниматься физическими нагрузками полгода. Но аппетит приходит во время еды, и стало понятно, что я успеваю на финал «Королевы спорта», но не думал, что буду участвовать в чемпионате России. Тренировались, готовились, и потом стало понятно, что пропускать чемпионат страны нет резона. К тому же, на финал «Королевы спорта» без этого не попасть. Поэтому было принято решение ехать», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».
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