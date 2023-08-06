Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на Играх стран СНГ

Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева посетила соревнования по художественной гимнастике, которые проходят в рамках Игр СНГ в Минске (Беларусь).

Сегодня, 6 августа, у «художниц» проходят финалы в групповых и индивидуальных упражнениях. Кабаева посетила соревнования и пообщалась с министрами спорта России, Беларуси и Узбекистана — Олегом Матыциным, Сергеем Ковальчуком и Адхамом Икрамовым.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.