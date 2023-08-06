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Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на Играх стран СНГ

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на Играх стран СНГ
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Олимпийская чемпионка 2004 года, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева посетила соревнования по художественной гимнастике, которые проходят в рамках Игр СНГ в Минске (Беларусь).

Сегодня, 6 августа, у «художниц» проходят финалы в групповых и индивидуальных упражнениях. Кабаева посетила соревнования и пообщалась с министрами спорта России, Беларуси и Узбекистана — Олегом Матыциным, Сергеем Ковальчуком и Адхамом Икрамовым.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

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