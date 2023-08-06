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Белоруска Алина Горносько стала лучшей в упражнении с мячом на Играх СНГ, Крамаренко — 2-я

Белоруска Алина Горносько стала лучшей в упражнении с мячом на Играх СНГ, Крамаренко — 2-я
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Чемпионка мира 2021 года в упражнении с лентой, белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на Играх СНГ в Минске (Беларусь).

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) — 36,8 балла.
2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,0.
3. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 34,15.
4. Анна Попова (Россия) — 33,7.
5. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,85.
6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 32,45.
7. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 31,0.
8. Вилана Савадян (Узбекистан) — 30,35.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

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