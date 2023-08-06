Гимнастки из Кыргызстана скопировали программу Турции для выступления на Играх стран СНГ

Спортсменки из Кыргызстана, соревнующиеся в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Играх стран СНГ, скопировали часть элементов из программы сборной Турции, которая была показана командой на юниорском чемпионате мира. Некоторые связки, выполненные турчанками в упражнениях с мячами, практически полностью воспроизводятся киргизскими спортсменками.
«Меня как тренера и постановщика этой хореографии очень удивляет чья-то нечестность и отсутствие уважения к творческому процессу.
Наша постановка была уникальной и отражала множество часов тяжёлой работы, дедуцированных тренировок и поиска идеальной хореографии. Когда наши гимнастки заняли пятое место на чемпионате мира, это было заслуженным признанием и наградой за их упорство и талант. Это было несправедливо как по отношению к нам, так и к нашим гимнасткам.
Мы также призываем все спортивные команды к сознательности и уважению. Копирование чьей-либо работы не только незаконно, но и морально неправильно. Только через честный и справедливый подход мы можем сохранить дух спорта и вдохновение, которое он приносит.
Мы обязательно вернёмся и продемонстрируем вам новую оригинальную постановку, которая станет ещё более волшебной и уникальной», — написала в социальных сетях тренер сборной Турции Наталья Сафонова, прикрепив видео со сравнением выступлений гимнасток.
- 6 августа 2023
-
17:47
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
16:46
-
16:38
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:38
-
15:35
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:05
-
13:16
-
11:27
-
11:22
-
10:57
-
10:05
- 5 августа 2023
-
22:56
-
21:19
-
20:58
-
20:23
-
20:11
-
19:52
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:50
-
18:32
-
18:30
-
18:14
-
18:08