Гимнастки из Кыргызстана скопировали программу Турции для выступления на Играх стран СНГ

Спортсменки из Кыргызстана, соревнующиеся в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Играх стран СНГ, скопировали часть элементов из программы сборной Турции, которая была показана командой на юниорском чемпионате мира. Некоторые связки, выполненные турчанками в упражнениях с мячами, практически полностью воспроизводятся киргизскими спортсменками.

«Меня как тренера и постановщика этой хореографии очень удивляет чья-то нечестность и отсутствие уважения к творческому процессу.

Наша постановка была уникальной и отражала множество часов тяжёлой работы, дедуцированных тренировок и поиска идеальной хореографии. Когда наши гимнастки заняли пятое место на чемпионате мира, это было заслуженным признанием и наградой за их упорство и талант. Это было несправедливо как по отношению к нам, так и к нашим гимнасткам.

Мы также призываем все спортивные команды к сознательности и уважению. Копирование чьей-либо работы не только незаконно, но и морально неправильно. Только через честный и справедливый подход мы можем сохранить дух спорта и вдохновение, которое он приносит.

Мы обязательно вернёмся и продемонстрируем вам новую оригинальную постановку, которая станет ещё более волшебной и уникальной», — написала в социальных сетях тренер сборной Турции Наталья Сафонова, прикрепив видео со сравнением выступлений гимнасток.