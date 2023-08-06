На фабрике спорттоваров «Леко» в Подмосковье разгорелся пожар

Сегодня днём, 6 августа, в Дмитровском городском округе Московской области на фабрике спортивных изделий «Леко» разгорелся пожар, здание предприятия охвачено огнем, поднимается густой черный дым…
«В 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: г.о. Дмитров, п. Синьково, д. 43. Площадь горения — 500 кв. м. Дальнейшая информация уточняется», — приводит слова пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области РБК.
Фото: Телеграм-канал Прокуратуры Московской области
Площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Сообщается, что пожар начался возле автоцентра Lada. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, а причины возгорания будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы. По факту ЧП проводится процессуальная проверка.
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