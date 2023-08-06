Россиянка Крамаренко выиграла упражнения с булавами на Играх стран СНГ, Горносько — вторая
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Российская гимнастка Лала Крамаренко заняла первое место в упражнениях с булавами в соревнованиях в отдельных видах на Играх стран СНГ, проходящих в Минске (Беларусь). Спортсменка выступила лучше, чем хозяйка турнира белоруска Алина Горносько, которая стала второй.
Игры стран СНГ. Художественная гимнастика. Отдельные виды. Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65
2. Алина Горносько (Беларусь) — 35,85
3. Анна Попова (Россия) — 35,5
4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 34,55
5. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 33,3
6. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,6
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 30,9
8. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 30,15
Игры стран СНГ в 2023 году проходят в 11 городах Беларуси. Соревнования проходят с 4 по 14 августа.
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