Поздняков – об отстранении Смирновой: подобные призывы показывают лишь глупость людей

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на требование Верховной рады Украины о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Ранее проект этого обращения был принят Украиной для дальнейшей передачи его в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE).

«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет. То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», – приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вследствие нарушения украинкой регламента соревнований она была дисквалифицирована.